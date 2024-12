Nubifragio, strade allagate. Rosati (PSI): “In troppe vie del Comune non c’è manutenzione degli scarichi”

Effettuato sopralluogo nelle località di Maccarese, Fregene e Focene

“Nella serata di ieri, venerdì 13 dicembre, dopo il nubifragio che ha colpito il nostro Comune, ho effettuato personalmente un sopralluogo nelle località di Maccarese, Fregene e Focene per rendermi conto della situazione generale e verificare lo stato delle vie di circolazione” lo dichiara Carlo Rosati, Segretario del Partito Socialista Italiano di Fiumicino.

“Quella che ho trovato – prosegue – è stata una situazione allarmante, con molte strade (sia di collegamento che interne ai centri abitati) ridotte a canali, pericolosissime per la sicurezza stradale e ai limiti della percorribilità”.

“Arrivato a Focene ho visto immagini incredibili – rimarca Rosati – via Verdi, via Mascagni, via Catalani, via Respighi, via Monteverdi, Piazza Paganini erano totalmente inondate, con un livello di acqua di oltre 20cm che arrivava fin dentro i giardini e al livello degli sportelli delle vetture parcheggiate”.

“Ho avuto modo – aggiunge – di parlare con un residente il quale, dopo avermi mostrato l’acqua davanti la porta di casa, mi ha detto di sentirsi offeso dall’abbandono in cui versa la zona dove è nato e vive da sempre ed in generale in cui versa tutto il Territorio”.

“Da parte nostra riteniamo che, sebbene le piogge siano state effettivamente abbondanti, è evidente che – sottolinea – in troppe strade del Comune non c’è manutenzione degli scarichi e che le frequenti inondazioni delle strade dipendono da questa incuria. Mai come adesso vediamo l’Amministrazione lontana e scollata dalle reali necessità e dalla sicurezza dei cittadini. Questa distanza ci preoccupa e allo stesso tempo ci stimola a tenere sempre alta la guardia su tutto ciò che possa rappresentare un disagio o un pericolo per le persone”.

“Quello che chiediamo nuovamente è un deciso cambio di rotta e una maggiore attenzione a tutto quanto concerne la quotidianità della cittadinanza, affinché non accada più che qualcuno si senta offeso guardando, con tristezza e ansia, l’acqua marrone a pochi centimetri dalla propria porta di casa” conclude il Segretario del Partito Socialista Italiano di Fiumicino