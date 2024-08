Notte di Ferragosto, cumuli di rifiuti sulle spiagge libere

Su diversi tratti dei 24 km di costa di Fiumicino, lo spettacolo indecoroso di cumuli di rifiuti e resti di bivacchi

Il fenomeno dei falò di Ferragosto sembra sia stato contenuto ma la notte scorsa ha lasciato, su alcune spiagge libere, lo spettacolo indecoroso di cumuli di rifiuti e resti di bivacchi da parte di frequentatori incivili. E’ la solita ma antipatica eredità, come avviene da alcuni anni, della notte di Ferragosto su diversi tratti dei 24 km di costa di Fiumicino.

Così sono apparsi di buon mattino alcuni tratti di spiagge libere, in particolare ad Isola Sacra, Focene, Fregene, a ridosso della zona di Macchiagrande, Passoscuro. Bottiglie di vetro, contenitori di fast food, resti di cibarie diventati il banchetto e la colazione preferita di tanti gabbiani, che non contenti sono poi andati anche a rovistare nelle isole ecologiche.

Ma l’inciviltà non ha colpito solo le spiagge: numerosi abbandoni di rifiuti hanno penalizzato i cigli del Lungomare di Levante, a Fregene. Bivacchi abusivi con tende, invece, nonostante il divieto con Ordinanza del sindaco di Fiumicino, che prevede anche il divieto di falò (pena una multa di oltre 2mila euro) ci sono stati ad Isola Sacra e Passoscuro, seppur contenuti rispetto agli anni passati.

“C’è stato e ci sarà ancora oggi un grande impegno per contenere il fenomeno dei bivacchi, falò e degli accampamenti di tende, come avvenuto ieri sera a Passoscuro ed in un territorio così vasto – sottolinea il Delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini – In campo per la vigilanza polizia locale, forze dell’ordine, guardia di finanza e Capitaneria di Porto, che ringrazio, per assicurare un Ferragosto tranquillo ed in sicurezza“.

“Voglio fare i miei complimenti agli operatori che, da stanotte, stanno operando per restituire un aspetto decente a 24 Km di litorale, presi d’assalto da troppi BECERI e INCIVILI, sprezzanti delle regole del vivere in maniera civile e che hanno sudiciato la nostra meravigliosa Città. Adesso attendiamo gli strumentalizzatori seriali che non rispettano chi lavora da stanotte, con grande impegno e ripeto su 24 Km di costa. Bravi tutti e avete la mia stima“, afferma l’assessore all’Ambiente Costa.

Anche Ostia si è svegliata stamattina con molti accampamenti di tende sulle spiagge. Intanto, sin dalle prime ore del mattino, molti romani non stanno mancando alla tradizione di trascorrere il Ferragosto sul litorale romano, in spiaggia ad Ostia, Fiumicino Fregene, Maccarese, ecc, o in attesa del pranzo di rito in riva al mare e nei tanti ristoranti. Già alle ore 7 non poche famiglie e comitive sono arrivate per “occupare” sulle spiagge libere le postazioni più gettonate sulla battigia. Rafforzati i controlli sul litorale da parte di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di Porto, che ha dispiegato mezzi navali e personale a terra.

Dopo il pienone ieri sera lungo il porto canale per lo spettacolo, assai applaudito, di Antonio Giuliani, a Fiumicino c’è attesa, per il pomeriggio, per la tradizionale Processione a mare dell’Assunta, Patrona dei pescatori, che richiama migliaia di fedeli e visitatori, rito molto sentito dalla comunità cittadina.