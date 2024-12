Nella notte è venuto a mancare Francesco Romanelli

Di Genesio Pagliuca: “In questo momento di immenso dolore ci stringiamo intorno a Leda e ai suoi figli”

“Nella notte è venuto a mancare Francesco Romanelli, figura nota e stimata su tutto il territorio. È una grave perdita per tutti noi” dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca

Francesco Romanelli, arrivato da Roma a Fiumicino alla fine del 1976, dopo aver vinto il concorso nei Vigili Urbani, dal 1° luglio del 1977 aveva preso servizio allo scalo internazionale occupandosi della pubblica sicurezza e ricoprendo dal 1999 il ruolo di comandante del “Nucleo della Polizia locale”.

“In pensione dal 1° ottobre 2017, non si è fermato un attimo per il bene dell’aeroporto e di tutto il territorio. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo intorno a Leda e ai suoi figli, a cui va un grande abbraccio” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca