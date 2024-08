Nel Comune di Fiumicino la sperimentazione di un Modello Organizzativo Innovativo per i Servizi Educativi 0-6 anni

Il Comune di Fiumicino ha avviato un importante progetto sperimentale per l’anno scolastico 2024/2025, approvato con delibera di giunta n.137 del 13 agosto 2024, volto a migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi didattici per i bambini da 0 a 6 anni. L’obiettivo principale è trasformare il sistema educativo locale in una rete coesa e collaborativa, che coniughi eccellenze, buone prassi e pari opportunità, garantendo al contempo un ambiente di lavoro cooperativo e stimolante per tutto il personale coinvolto.

Il progetto prevede la partecipazione complessiva di 26 tra insegnanti ed educatori, due per ogni nido e scuola dell’infanzia del territorio, che contribuiranno su base volontaria alla realizzazione di un modello organizzativo omogeneo e capillare, fondato sulla comunicazione circolare tra l’ufficio di coordinamento pedagogico, il personale educativo e scolastico, le famiglie ed i soggetti terzi, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle attività educative, didattiche ed ausiliarie.

Il progetto sarà monitorato attraverso la somministrazione di specifici questionari di customer satisfaction alle famiglie che usufruiscono dei servizi.