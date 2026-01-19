Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 19 Gennaio 2026

Nasce il canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”

L’iniziativa nasce dall’idea di garantire la diffusione tempestiva di avvisi di pubblica utilità, aggiornamenti sulla viabilità, segnalazioni di eventuali disservizi

 

 

Il Comune di Fiumicino rafforza il proprio rapporto con la cittadinanza attraverso l’attivazione del canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”, uno strumento digitale pensato per offrire un contatto diretto e immediato con la comunità e valorizzare un modello di amministrazione sempre più vicina al territorio e alle sue esigenze.

 

L’iniziativa nasce dall’idea di garantire la diffusione tempestiva di avvisi di pubblica utilità, aggiornamenti sulla viabilità, segnalazioni di eventuali disservizi, informazioni istituzionali e tutte le notizie rilevanti per residenti e turisti, tramite una piattaforma facilmente accessibile.

 

 

Il canale è strutturato in modalità broadcast unidirezionale: gli iscritti ricevono esclusivamente contenuti ufficiali dell’Ente, senza possibilità di inviare messaggi o visualizzare i contatti di altri utenti. Il servizio assicura la piena tutela dei dati personali.

 

L’adesione è gratuita, facoltativa e immediata. È possibile iscriversi:
cliccando sul link: https://whatsapp.com/channel/0029VbC5HUF2v1IktxJQSw0l
oppure scannerizzando il QR Code presente sulla locandina.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
canale informazioni whatsapp
Articoli correlati
Cronaca

Nasce il canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”

lunedì, 19 Gennaio 2026
Attualità

Associazioni ambientaliste, la Riserva del Litorale “garanzia per la salute dei cittadini e il futuro del territorio”

lunedì, 19 Gennaio 2026
Attualità

Michieletto: "Una via di Fiumicino intitolata a Giuseppe Garibaldi"

lunedì, 19 Gennaio 2026
Cronaca

Fiumicino: scatta la bonifica della Darsena portuale

lunedì, 19 Gennaio 2026
Cronaca

La cucina di Fiumicino sotto i riflettori nazionali

lunedì, 19 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci