Nasce il canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”

Il Comune di Fiumicino rafforza il proprio rapporto con la cittadinanza attraverso l’attivazione del canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”, uno strumento digitale pensato per offrire un contatto diretto e immediato con la comunità e valorizzare un modello di amministrazione sempre più vicina al territorio e alle sue esigenze.

L’iniziativa nasce dall’idea di garantire la diffusione tempestiva di avvisi di pubblica utilità, aggiornamenti sulla viabilità, segnalazioni di eventuali disservizi, informazioni istituzionali e tutte le notizie rilevanti per residenti e turisti, tramite una piattaforma facilmente accessibile.

Il canale è strutturato in modalità broadcast unidirezionale: gli iscritti ricevono esclusivamente contenuti ufficiali dell’Ente, senza possibilità di inviare messaggi o visualizzare i contatti di altri utenti. Il servizio assicura la piena tutela dei dati personali.

L’adesione è gratuita, facoltativa e immediata. È possibile iscriversi:

cliccando sul link: https://whatsapp.com/channel/0029VbC5HUF2v1IktxJQSw0l

oppure scannerizzando il QR Code presente sulla locandina.