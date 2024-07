“Maria Stella del Mare”, questa mattina la suggestiva processione a mare lungo la costa laziale

Alle ore 10 dal porto canale di Fiumicino la partenza del pellegrinaggio marittimo, guidato dal vescovo diocesano Gianrico Ruzza

di Dario Nottola

E’ partito alle ore 10, dal porto canale di Fiumicino, il pellegrinaggio marittimo “Maria Stella del Mare”, con l’immagine sacra “Maria, Pellegrina di Pace”, guidato dal vescovo diocesano Gianrico Ruzza. L’iniziativa, inedita, patrocinata dal Comune di Fiumicino, è al centro dell’Anno Mariano che sta vivendo la diocesi di Porto-Santa Rufina e nel segno della devozione alla Madonna della Grazie, patrona della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Il vescovo, prima dell’imbarco su un’imbarcazione da diporto, è stato accolto dal sindaco di Fiumicino Mario Baccini e dal neo Comandante della Capitaneria di Roma, Silvestro Girgenti, che hanno partecipato ad una breve processione, su viale Traiano, partita dalla sede della Capitaneria, presenti, tra gli altri, i parroci Sergio De Angelis e Leonardo Ciarlo.

Nei pressi della passerella pedonale, le autorità civili e religiose presenti hanno imbarcato l’immagine sacra della Madonna, realizzata dall’artista Sebastian Sanchez Gomez, che è stata la prima classificata nell’ambito del concorso “Maria, pellegrina della pace” indetto dalla diocesi di Porto in occasione dell’Anno mariano.

“Il pellegrinaggio è un’opportunità unica per rafforzare i legami comunitari, un viaggio di fede lungo la Costa Tirrenica, coinvolgendo i cittadini e le comunità parrocchiali lungo il percorso. Il Comune di Fiumicino esprime il proprio sostegno ed apprezzamento per l’iniziativa, momenti come questo ci ricordano l’importanza del nostro patrimonio culturale e religioso“, ha detto Mario Baccini.

A bordo dell’imbarcazione sono saliti, oltre a Ruzza, gli incaricati dell’apostolato del mare di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, Fabrizio Giannini e Don Eduardo Juarez, e Rachele Giannini, Responsabile dei Beni culturali di Civitavecchia-Tarquinia.

La processione risalirà la costa fino a Montalto di Castro dove arriverà alle 16.30 nella spiaggia libera. Il corteo marittimo, con la cornice di altri natanti e seguito da pattuglie terra ed da mezzi nautici in mare della guardia costiera, farà sosta a Fregene, Ladispoli, Santa Marinella e Tarquinia. Ogni tappa prevede una breve cerimonia di saluto alla Madonna, preceduta da una missione in spiaggia animata dalle comunità parrocchiali e dalla pastorale giovanile e vocazionale, dal Centro missionario, dall’Azione cattolica e da diverse aggregazioni laicali.

“Durante quest’anno di preparazione al Giubileo 2025, il pellegrinaggio con l’immagine della Madonna lungo il nostro mare ci ricorda che l’ascolto del Vangelo è la strada per trovare un senso alla vita, con un pensiero particolare per i villeggianti che cercano ristoro sulle nostre coste e per coloro che tutti i giorni col mare faticano per lavorare. Attraverso Maria vogliamo dire grazie al Signore per il dono del creato, ma chiediamo anche una benedizione per le attività lavorative e per il riposo“, ha rimarcato Ruzza.

Oltre al sindaco Mario Baccini, hanno partecipato i consiglieri comunali di Fiumicino, Agostino Prete ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

