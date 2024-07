Mancanza Acqua a Granaretto, dal 1 luglio il disagio sta colpendo 27 famiglie. Diffidata Acea Ato 2

Magionesi: “Il documento è stato inviato anche al sindaco di Fiumicino, che auspichiamo possa intervenire al più presto”

Nel condominio di Granaretto vecchia, che si trova in via di Granaretto 26, dallo scorso 1 luglio i residenti sono senza acqua

“Il disagio sta colpendo 27 famiglie ed è avvertito nella fascia oraria che va dalle 18 alle 23, mentre nei fine settimana la pressione dell’acqua è pari allo zero anche dalle 9 alle 14″ lo dichiara Paola Magionesi, segreteria Pd nord Fiumicino.

“Per questo – aggiunge – la Granaretto 2011 S.r.l. ha attivato i propri legali e lo scorso 23 luglio ha diffidato Acea Ato 2 a porre in essere con estrema urgenza ogni attività idonea a ripristinare la regolarità del servizio idrico”.

“Il documento è stato inviato anche al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che auspichiamo possa intervenire al più presto al fine di garantire la regolarità di un servizio essenziale ai cittadini coinvolti, peraltro in una stagione estiva dal clima torrido. In questo modo il primo cittadino potrà dimostrare tutto il suo amore e il suo interesse per il nord del territorio, che tanto decantava negli anni scorsi” conclude Paola Magionesi