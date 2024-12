Maltempo, diverse strade allagate sul territorio

Notte impegnativa per le squadre della Protezione Civile Misericordia a causa di allagamenti provocati dal forte temporale che ha colpito nella serata di ieri anche il litorale romano, oltre che la Capitale.

Diverse strade sono rimaste allagate in alcune località del Comune di Fiumicino. In particolare – viene segnalato – ad Aranova, Fregene, Focene ed alle Vignole. In quest’ultima zona si sono registrate difficoltà legate ad alcuni impianti fognari.

Dalle 21 alle 02.30 sono entrate in azione tre squadre della Misericordia, una delle quali nella zona nord del territorio comunale.

A Focene i disagi maggiori in viale di Focene, Viale Giuseppe Verdi e piazza Paganini (Mare Nostrum).