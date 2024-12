Maccarese, trovati topi nell’asilo nido “L’Isola che non c’è”

Zorzi: “E’ incomprensibile che ancora non sia stata effettuata una derattizzazione preventiva”

“Nella mattinata di ieri, giovedì 5 dicembre, presso l’asilo nido ‘L’Isola che non c’è’ di Maccarese, sono stati trovati dei topi. Un episodio inaccettabile che ha costretto i genitori a recarsi urgentemente presso la struttura per riprendere i propri figli, con inevitabili disagi anche dal punto di vista lavorativo. Nonostante il plesso è stato riapero oggi, è legittimo ora chiedersi: chi risarcirà queste famiglie per le ore di lavoro perse?” lo dichiara Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD

“Comprendiamo che la collocazione della scuola, immersa nel verde della campagna, possa favorire la presenza di roditori. Tuttavia – ribadisce – è inconcepibile che, a mesi dall’inizio dell’anno scolastico, non sia stata ancora effettuata una derattizzazione preventiva. Infatti, sembra che stia per partire in questi giorni”.

“Questo episodio non rappresenta solo un problema logistico per le famiglie, ma anche una grave minaccia alla salute pubblica, in particolare di quella dei bambini – rimarca Zorzi – che non sono stati messi al sicuro da tali situazioni, e di quella degli insegnanti. È doveroso ricordare che la tutela della salute e del benessere dei cittadini dovrebbe essere una priorità assoluta per chi amministra la cosa pubblica, ma evidentemente questa maggioranza l’ha dimenticato”.

“Ciò che riteniamo ancora più grave è l’atteggiamento di un’amministrazione comunale che – sottolinea – dopo aver sbandierato promesse di efficienza e soluzioni per ogni problema, si dimostra incapace di gestire anche le necessità più basilari. Questa mancanza di attenzione e programmazione evidenzia un approccio negligente e irrispettoso nei confronti dei cittadini“.

“Chiediamo con forza che l’amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità e garantisca immediatamente interventi risolutivi e una pianificazione preventiva per evitare il ripetersi di simili situazioni. I cittadini, e soprattutto i bambini, meritano molto di più” conclude Fabio Zorzi