Maccarese, sos sicurezza Arrone

Paola Meloni: “Con l’allerta meteo gialla prevista, ai residenti di Maccarese tornano a far paura le condizioni del letto del fiume”

L’opposizione di centro sinistra lancia un appello alle Istituzioni preposte per una pulizia urgente del letto e delle sponde del fiume Arrone, per via della folta vegetazione presente, nel tratto a ridosso del borgo di Maccarese, per prevenire il rischio di esondazione in caso di piena.

“Con l’allerta meteo gialla prevista, ai residenti di Maccarese tornano a far paura le condizioni del letto del fiume Arrone, già in passato protagonista di un’esondazione – sottolinea la consigliera comunale della Lista civica Ezio, Paola Meloni – Una foresta inestricabile è sul letto del fiume, molto oltre le condizioni che hanno destato allarme in passato. Tante persone chiedono rassicurazioni e di sollecitare gli interventi necessari alla pulizia del letto del fiume, cittadini che hanno ancora negli occhi la paura causata dai danni enormi di tanti anni fa”.

“Giro il loro appello affinché ci si adoperi in tempi brevissimi e prima della stagione invernale, per scongiurare o mitigare i rischi connessi all’innalzamento del livello del fiume e alle sue pericolose conseguenze”, conclude Paola Meloni