Maccarese, rimosso il grande pino caduto: riaperta Viale Maria

L’Assessore Costa rassicura i cittadini: “Monitoraggio costante del territorio e censimento delle alberature mai fatto prima”



di Fernanda De Nitto

A Maccarese il maltempo, con pioggia intensa e forte vento, ha provocato questa mattina la caduta di un grosso pino secolare in Viale Maria. Il grande albero, situato all’altezza dell’intersezione stradale con Via Praia a Mare, è finito sulle due carreggiate provocando la chiusura temporanea della strada.

Fortunatamente al momento dell’accaduto non transitavano mezzi in strada e pertanto non si registrano danni o feriti.

“Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, congiuntamente con gli uffici comunali e la Protezione Civile, il pino è stato prontamente rimosso, consentendo in poco tempo il libero transito delle autovetture sulla strada. Successivamente, già da domani, sarà effettuata una verifica per la definizione delle competenze rispetto l’arbusto, tra pubblico e privato” ha affermato l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

“Il pino da una prima analisi – aggiunge – non presentava difficoltà evidenti nel tronco, mentre successivamente sarà verificato lo stato radici, al fine di comprendere le reali cause dell’accaduto, ovviamente aggravate da una pioggia intensa e continuativa e da forti raffiche di vento”.

“Grazie a un importante lavoro di squadra tra i diversi uffici del Comune e della Polizia Locale – sottolinea Costa – stiamo monitorando tutto il nostro vastissimo territorio al fine di tutelare concretamente l’incolumità dei nostri concittadini, soprattutto in queste giornate particolarmente complesse, di emergenza meteo nazionale. Nonostante le giornate di festa l’operatività non si è mai fermata, a dimostrazione che l’attenzione per la città da parte dell’Amministrazione è costante e concreta”.

“Stiamo già provvedendo ad effettuare un serio censimento di tutte le alberature presenti nel Comune di Fiumicino, come non era mai stato fatto – evidenzia – Sono migliaia le alberature già censite e controllate attraverso un lavoro capillare e ponderato. Rispetto alle caditoie presso i nostri uffici è presente un archivio tangibile di tutti gli interventi finora realizzati, dove mediante materiale fotografico si può notare lo stato precedente delle stesse”.

“L’attenzione dell’Amministrazione verso la tutela del territorio e di tutti i cittadini sarà sempre primaria, persistente e perseverante” ha concluso l’Assessore Costa