Maccarese: il Comune di Fiumicino sollecita la Regione Lazio per interventi urgenti sul fiume Arrone

Costa: “Lo stato di degrado degli argini e del letto del fiume potrebbe comportare gravi rischi di esondazione”

Il Comune di Fiumicino ha richiesto alla Regione Lazio, con una lettera ufficiale inviata a fine settembre, un intervento urgente per la pulizia e la messa in sicurezza degli argini e del letto del fiume Arrone, in particolare nella zona di Maccarese, dove la situazione è ritenuta critica. In una lettera inviata alla Direzione regionale ambiente e alla Direzione regionale emergenza e protezione civile, l’Amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di agire tempestivamente per prevenire rischi idrogeologici in vista delle abbondanti piogge autunnali.

“La situazione del fiume Arrone desta grande preoccupazione – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – Lo stato di degrado degli argini e del letto del fiume potrebbe comportare gravi rischi di esondazione“.

“È fondamentale agire subito per proteggere i residenti e le infrastrutture della zona chiediamo alla Regione Lazio, autorità preposta agli interventi, un’azione non più procrastinabile per evitare situazioni di emergenza” conclude Stefano Costa