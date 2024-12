Lutto Francesco Romanelli, il profondo cordoglio dell’ex Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino

“Una notizia che mi addolora molto, è stato per me un collaboratore prezioso e di grande valore”

“La scorsa notte ci ha lasciati improvvisamente Francesco Romanelli: è una notizia che mi addolora molto. Conoscevo molto bene Francesco che negli anni in cui sono stato sindaco di Fiumicino è stato un collaboratore prezioso e di grande valore. Il suo lavoro al ‘Leonardo Da Vinci’ gli era valso il soprannome di ‘ambasciatore dell’aeroporto’ dove, ormai, era un punto di riferimento insostituibile non solo per il Comune, ma anche per chi lavora allo scalo internazionale” dichiara Esterino Montino.

“Il suo supporto come delegato all’aeroporto e la sua competenza, acquisita negli anni di servizio nella Polizia municipale, non sono mai mancati anche nei momenti complicati come i mesi della pandemia. Mando alla sua famiglia e alle persone che gli hanno voluto bene un grande abbraccio e il mio profondo cordoglio” conclude Montino