Lutto a Fiumicino: le condoglianze del Sindaco Baccini alla famiglia Colacicco dopo il tragico incidente

Il Sindaco ha inoltre ringraziato l’Associazione A.I.V.I.S. per la solidarietà e il supporto dimostrato alla famiglia

“Non ci sono parole per descrivere l’enorme tragedia che ha colpito la nostra comunità lasciandoci, sgomenti e profondamente addolorati. Pongo le mie più sentite condoglianze ai familiari del concittadino Filippo Cristian Colacicco – queste le parole del Sindaco Mario Baccini a seguito del tragico incidente che nel pomeriggio di ieri ha coinvolto Colacicco, agente della Polizia Locale residente a Fiumicino, non sopravvissuto all’impatto, che viaggiava insieme alla moglie Veronica, incinta, e agli altri 2 figli piccoli.

“La donna, da quanto appreso, si trova ancora in ospedale in gravi condizioni mentre i figli stanno bene. Nessuno dovrebbe mai affrontare una perdita così grande, tanto meno una famiglia che stava per accogliere una nuova vita. È un dolore che ci lascia senza fiato e che possiamo solo cercare di alleviare con la nostra solidarietà. In questo momento così difficile, auguriamo a Veronica di trovare la forza per superare questa prova terribile, circondata dall’amore dei suoi cari e dal sostegno di un’intera comunità”.

Il Sindaco inoltre ringrazia l’Associazione A.I.V.I.S. (Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada – Onlus) per la solidarietà e il supporto dimostrato alla famiglia Colacicco “Un messaggio di speranza e conforto è quello espresso da A.I.V.I.S. alla nostra comunità, in riferimento al tragico incidente che ha coinvolto, nella giornata di ieri, un giovane padre e marito, nostro concittadino. – ha dichiarato – L’impegno dell’A.I.V.I.S. nel fornire ascolto, solidarietà e assistenza gratuita legale, medico-legale e peritale, rappresenta un esempio di supporto concreto e umano verso chi vive momenti di dolore e difficoltà. Il loro lavoro è un simbolo di impegno civico e morale e la mia amministrazione si unisce all’appello di vicinanza alle tante, troppe famiglie che purtroppo sono state segnate da un lutto così devastante e inaccettabile”