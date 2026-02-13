Lupi nella Pineta di Fregene, l’allarme di Strocchi

Il presidente di Autonomia da Fiumicino: “Le recinzioni sono fallaci, servono soluzioni tecniche immediate”

“Un branco di 6 Lupi è stato avvistato e fotografato all’interno della Pineta Monumentale di Fregene! Siamo tutti animalisti convinti, ma ai daini con il passare del tempo si sono aggiunti i cinghiali ed ora anche i lupi; certamente creando maggiori problemi alla Collettività” lo dichiara Piero Strocchi, Presidente di Autonomia da Fiumicino.

“Si tratta – prosegue – di animali selvatici che necessitano di un loro habitat naturale, e che si recano all’esterno solo quando si vengono a modificare le loro condizioni di vita. Ora si deve correre ai ripari, per limitare gli esodi dal loro habitat naturale di questi animali selvatici”.

“Una pur tempestiva Ordinanza del Sindaco di ieri 12 febbraio 2026 che vieta – a tempo indeterminato – l’ingresso di persone ed animali domestici all’interno della Pineta Monumentale di Fregene non sarà sufficiente – ribadisce – nella consapevolezza che le recinzioni sia della Pineta ed ancor più della Lecceta, in più punti risultano fallaci, con possibili maggiori conseguenze per l’intera Cittadinanza“.

“Occorre ora – aggiunge – elevata professionalità in aggiunta alle conoscenze specifiche sulle abitudini degli animali selvatici, oltre all’adozione dei tecnicismi idonei alla soluzione dei numerosi problemi che potranno insorgere per la presenza contestuale su un territorio – che appare circoscritto a Fregene ed ancor prima, qualche anno fa, a Maccarese – di daini, cinghiali e lupi”.

“Vedremo cosa saprà fare la Giunta Baccini, ed in particolare l’Assessore all’Ambiente, deputato nello specifico alla rapida ed efficace soluzione del problema del branco di 6 lupi: naturalmente nella speranza che essi nel frattempo non si incrementino ulteriormente! Su questo, ma non solo su questo, l’Associazione Autonomia Da Fiumicino vigilerà, come fa da tempo, e misurerà le capacità operative di chi governa il nostro territorio, lasciando spesso l’amaro in bocca” conclude Piero Strocchi