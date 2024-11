L’ultimo saluto alla Dottoressa Scatolini

Domani la camera ardente verrà allestita nell’androne del Municipio in Piazza Generale C.A. della Chiesa: successivamente i funerali presso la Stella Maris di Fiumicino alle ore 12

di Dario Nottola

Fiumicino piange la scomparsa della sua “storica” pediatra, Oriana Scatolini, che ha seguito generazioni di bambini sul territorio. Centinaia sui social le attestazioni di cordoglio, ricordo ed affetto da parte di cittadini.

Ed il Comune ha deciso di allestire, domani, la camera ardente nell’androne del Municipio, in Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, che sarà aperta dalle 10.30 alle 11.30, per rendere omaggio alla dottoressa con un ultimo saluto. A seguire, alle 12, si terranno i funerali presso la Chiesa Stella Maris in viale delle Meduse.

Medico volontario presso l’Università di Roma nel centro oncologico diretto dal Prof. Castelli, medico di base fino al 1977 e successivamente Direttore del Laboratorio di Analisi Cliniche, la Dottoressa Scatolini si è distinta per competenza, professionalità e profonda umanità, diventando un riferimento fondamentale per moltissime famiglie.

Il Sindaco Mario Baccini esprime il suo cordoglio: “La Dottoressa Scatolini lascia un vuoto nella sanità locale e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Nota per la dedizione e passione con cui ha svolto la sua attività, ha contribuito in modo significativo alla storia e al benessere sanitario della nostra comunità. La sua dedizione ai pazienti, l’impegno a favore della salute dei più piccoli e la lunga carriera, rappresentano un esempio straordinario per l’intera comunità. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e il nostro affetto”.

Per il centro sinistra la sua “perdita rappresenta una vera tragedia non solo per Fiumicino, ma per l’intero territorio comunale: sono stati molti i bambini e, ancor di più, le famiglie che ha seguito, rassicurato e sostenuto con la sua presenza costante e premurosa. Con l’auspicio che il suo esempio di dedizione, servizio al prossimo e solidarietà vera, possa ispirare tutti coloro che ne seguiranno le orme”. Il Capogruppo Pd, Ezio di Genesio Pagliuca, lancia la proposta di intitolarle il futuro ospedale di prossimità, “che dovrà essere realizzato, proprio a lei che lanciò questa proposta anni fa”.

(Immagine da Facebook)