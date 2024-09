Lotta all’abbandono dei rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino intensifica le azioni di contrasto, pianificando una serie di misure straordinarie

E’ stato decisivo l’incontro avvenuto, questa mattina, presso gli uffici comunali, tra il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, il Comandante della Polizia Locale e Dirigente ad interim dell’Area Tutela Ambientale, Daniela Carola.

Focus della riunione, l’urgenza di intensificare le misure di controllo per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e la scorretta gestione della raccolta differenziata da parte di alcuni utenti.

“Abbiamo pianificato una serie di misure straordinarie, tra cui la nomina di ispettori ambientali, incaricati di monitorare il territorio e di elevare sanzioni per le violazioni in materia di igiene urbana – ha dichiarato il Primo Cittadino, ribadendo l’appello ad un senso di responsabilità condiviso, individuale e collettivo – È stato inoltre stilato un cronoprogramma per definire l’iter e le priorità delle attività di contrasto, con verifiche periodiche, ogni 15 giorni, al fine di valutare i progressi ed apportare eventuali correttivi”.

“L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno che non possiamo più tollerare – ha ribadito – non solo deturpa la nostra città ma pesa economicamente su tutti quei cittadini che rispettano le regole. Con le nuove misure, ci aspettiamo di invertire questa tendenza ma solo con la collaborazione di tutti si può mantenere il decoro urbano e contenere i costi di pulizia“.

“Il nostro impegno – ha concluso Mario Baccini – sarà costante e vigileremo affinché chi non rispetta le norme venga sanzionato adeguatamente e comunicheremo ai cittadini puntuale riscontro di ogni attività intrapresa durante le azioni di controllo”.

All’incontro presenti anche il Rappresentante della società affidataria del servizio di igiene urbana ed il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e Funzionario dell’Area Ambiente del Comune di Fiumicino.