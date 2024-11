Lo sviluppo della nautica del Lazio: Incontro tra imprese e Istituzioni

Al Circolo Nautico “Tevere Time” il convegno per il rilancio della nautica e la valorizzazione delle infrastrutture regionali, con un focus su innovazione, formazione e crescita sostenibile.

Si è svolto questa mattina presso il Circolo Nautico “Tevere Time” l’evento “Lo Sviluppo della Nautica del Lazio – Le imprese dell’economia del mare del Lazio incontrano le Istituzioni”, promosso da Confindustria Nautica, CNL-Consorzio Nautico del Lazio, Consormare del Golfo, Consorzio Mare Lazio e Assonautiche del Lazio.

Il convegno ha visto la partecipazione del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, dell’Onorevole Roberta Angelilli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, del Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino, Silvestro Girgenti, ed è stato inserito tra le iniziative preparatorie per la creazione di una rete regionale di operatori del settore, focalizzata sul futuro sviluppo della Blue Economy.

I rappresentanti delle imprese del settore nautico hanno espresso le proprie aspettative verso le Istituzioni, chiedendo un supporto per uno sviluppo in linea con i processi di transizione digitale, tecnologica e con l’aggiornamento infrastrutturale. Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle politiche attive del lavoro e della formazione, fondamentali per valorizzare il capitale umano.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha sottolineato l’importanza strategica della nautica e della Blue Economy per il futuro economico e sociale della città, evidenziando la sua posizione privilegiata in un contesto infrastrutturale altamente competitivo. “Fiumicino, grazie alla presenza dell’aeroporto Leonardo da Vinci, uno degli hub aeroportuali più trafficati e avanzati d’Europa, si pone come crocevia globale, capace di attrarre flussi turistici e investimenti da tutto il mondo”, ha dichiarato il Sindaco. “In questo scenario di crescente apertura internazionale, le nostre infrastrutture sono un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione. La realizzazione del porto commerciale e il futuro porto turistico-crocieristico rientrano in una visione più ampia, destinata a trasformare la città in un polo di eccellenza per il Mediterraneo, punto di riferimento per il traffico marittimo e per le attività legate alla nautica.”

Il convegno, moderato dal giornalista RAI Maurizio Martinelli, ha visto anche gli interventi di Gianni Gargano, Presidente di Assonautiche del Lazio, Francesca Rinaldi, del CNL-Consorzio Nautico del Lazio, Ferdinando D’Urgolo, Presidente di Consormare del Golfo, Luciano De Fermo, Presidente di Consorzio Mare Lazio, Pietro Abate, Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma, Cristiano Dionisi, Presidente di Unindustria Piccole Imprese, Roberto Neglia, Responsabile dei Rapporti Istituzionali di Confindustria Nautica, e Lorenzo Agostinelli, della CNA Nautica. Tutti hanno concordato sull’importanza di costituire un network associativo che rafforzi il ruolo della nautica regionale a livello nazionale e internazionale.

“La nautica del Lazio non è ancora ripartita del tutto”, ha sottolineato Cristiano Dionisi, “ma puntiamo a rilanciare l’economia regionale attraverso obiettivi come l’internazionalizzazione, e quale migliore settore se non la nautica per riportare al centro del mercato l’eccellenza del Made in Italy?”

“È fondamentale che le istituzioni investano nella formazione di nuove figure professionali”, ha aggiunto Gianni Gargano. “Uno dei problemi principali del settore è la mancanza di un ricambio generazionale. Attualmente è difficile attrarre giovani in questo ambito, sia per le barriere di accesso ai percorsi formativi, sia per la scarsa conoscenza delle opportunità che la nautica può offrire. È necessario creare un sistema formativo più accessibile e innovativo, capace di stimolare l’interesse dei giovani e di avvicinarli a un settore che offre grandi prospettive di crescita e sviluppo professionale.”

Infine, l’Onorevole Roberta Angelilli ha concluso l’incontro, dopo aver ascoltato gli interventi dei partecipanti: “Il settore nautico ha enormi potenzialità, e le istituzioni devono lavorare insieme per valorizzarlo al meglio. L’incontro di oggi ha lo scopo di fare squadra e condividere un percorso che identifichi strumenti e progetti per far decollare il settore. Dobbiamo accelerare i progetti per essere competitivi a livello internazionale. La Regione si impegna a istituire, già a partire dal mese di gennaio, un tavolo di lavoro pragmatico e permanente sulla nautica, che coinvolga anche le rappresentanze del settore.”