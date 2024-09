Licenziamenti Alitalia: oggi, presso la sede comunale, l’incontro con i sindacati

Baccini: “E’ cruciale agire tempestivamente e con un approccio coordinato

Si è tenuto oggi un incontro presso il Comune di Fiumicino con i rappresentanti delle sigle sindacali CGL, CISL, UIL e UGL, alla presenza del Sindaco, Mario Baccini e degli Assessori Federica Poggio e Raffaello Biselli, per discutere delle problematiche legate ai licenziamenti in Alitalia e delle possibili soluzioni da adottare a sostegno dei lavoratori coinvolti. Durante la riunione sono stati trattati anche temi fondamentali come la mobilità dei trasporti e la necessità di promuovere percorsi di formazione per creare di un bacino certificato di lavoratori qualificati nei diversi settori.

“È stata condivisa la proposta di istituire un tavolo interistituzionale permanente, che vedrà il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, della Regione Lazio, del Comune di Fiumicino e delle organizzazioni sindacali – afferma il Primo Cittadino – Uno strumento fondamentale per affrontare congiuntamente la crisi e cercare soluzioni concrete per la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori, anche in altri ambiti lavorativi”.

“Chiederò inoltre al presidente Roberto Severini ed ai Capigruppo, di convocare un consiglio comunale specifico sulla questione, al fine di approvare un documento condiviso. La memoria storica ci ricorda che in passato sono già state affrontate emergenze simili, e proprio per questo è cruciale agire tempestivamente e con un approccio coordinato” conclude Mario Baccini