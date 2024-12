Le Vignole, si torna a transitare su via Montanari dopo la costruzione del nuovo ponte

Tappeto d’asfalto per eliminare le crepe su via dell’Idrovore di Fiumicino

di Umberto Serenelli

Riaperta al traffico veicolare via Geminiano Montanari a Le Vignole dove è stato ricostruito un nuovo ponte molto più ampio per superare un canale di scolo. Contemporaneamente hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza di un tratto “sfaldato” di via dell’Idrovore di Fiumicino.

Stop dunque ai disagi per i residenti a Le Vignole, costretti a un percorso alternativo, a causa dell’interruzione del ponticello sulla principale arteria della località diretta su via della Muratella. L’intervento di demolizione del vecchio, che risaliva alla bonifica, si era reso necessario perché un muretto laterale era crollato e finito nell’alveo. Il Comune è immediatamente intervenuto e, con uno stanziamento di 60mila euro, costruito un nuovo e solido attraversamento.

“La luce del ponte è stata portata a 6 metri con la costruzione di un impalcato delimitato da guardrail. Siamo dispiaciuti del disagio provocato ai residenti ma abbiamo restituito alla viabilità la sicurezza di cui aveva bisogno” ha dichiarato l’assessore ai Lavoro pubblici, Giovanna Onorati.

Di pari passo anche l’intervento su via dell’Idrovore che si è reso necessario perché sulla carreggiata, di circa 200 metri, che da ponte Ceci conduce a Focene, si sono create delle crepe le quali costituivano un pericolo soprattutto per le due ruote, durante le ore notturne visto che la via è priva di illuminazione. I tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici hanno predisposto un sopralluogo nel corso del quale verificato l’aumento delle crepe e quindi la posa di uno strato di bitume dopo aver iniziato la fresatura dell’asfalto.

“Vista la situazione di disagio creato agli automobilisti e a quanti impegnano il tratto di strada ammalorato a bordo di moto o biciclette – garantisce Giovanna Onorati – abbiamo provveduto alla messa in sicurezza con un intervento tampone in vista poi della modifica del tracciato stradale al termine dei lavori sul nuovo ponte Ceci”.

L’assessore Onorati si riferisce alla costruzione dell’attraversamento tra via dell’Idrovore e viale di Porto che consentirà a chi è diretto a Maccarese e viceversa a Fiumicino di superare il canale delle acque basse. In una seconda fase si svolgeranno i lavori per modificare il tracciato, che sarà distanziato dal canale che è la causa dello smottamento della carreggiata, relativo alla strada sui cui è in corso il livellamento con il tappettino di asfalto.

“Apprezziamo l’intervento dell’amministrazione comunale – precisa Antonella Gardin, presidente del Nuovo comitato cittadino di Focene – perché la via è molto frequentata anche dai residenti a Focene che avevano segnalato il disagio soprattutto quando viene percorsa con le due ruote”.