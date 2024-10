Le concessioni demaniali ad uso abitativo sul territorio comunale sono tutte inefficaci

Richiesto incontro con le istituzioni competenti. Catini: “Questa situazione richiede un intervento urgente

Da oltre un anno, l’Amministrazione Comunale ha sottoposto all’attenzione delle competenti istituzioni statali l’enorme criticità dei beni demaniali ad uso abitativo, la cui gestione è stata sub delegata ai Comuni dalla Regione Lazio in assenza di una normativa di riferimento.

Ad oggi, secondo l’Agenzia del Demanio e l’autorità giudiziaria le concessioni demaniali ad uso abitativo sul territorio comunale sono tutte inefficaci. Non è chiaro, però, come i comuni dovrebbero gestire questo stato massivo di irregolari.

“In mancanza di una regolamentazione chiara e condivisa, l’assenza di risposte e di direttive precise sta influendo negativamente sulla gestione e sulla fruizione delle abitazioni demaniali, con conseguenze dirette sulle famiglie coinvolte” dichiara il Consigliere, Massimiliano Catini, Delegato al Demanio.

“Questa situazione che richiede un intervento urgente mette in luce la necessità di aggiornare il quadro normativo per garantire sicurezza e stabilità agli assegnatari. L’Amministrazione Comunale ribadisce il suo impegno e la volontà di collaborare con le istituzioni preposte per trovare una soluzione condivisa, che permetta di tutelare i diritti dei residenti. Sollecitiamo, pertanto, le istituzioni preposte a rispondere positivamente alla richiesta di incontro, al fine di aprire un tavolo di confronto istituzionale e giungere a una risoluzione rapida ed efficace” conclude il Consigliere, Massimiliano Catini