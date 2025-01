Lavori Pubblici, riprese le attività di commissione

Feola: “Questo sarà un anno di rinnovamento con molti cantieri già aperti”

Sono riprese, nella mattinata di ieri, le attività relative alla commissione Lavori Pubblici, per un momento di confronto e di programmazione per discutere dei punti che saranno oggetto della linea programmatica di lavoro

“Come già dichiarato diverse volte, sarà importante seguire la novità dei cantieri presenti sul territorio e al contempo, avere la prontezza di affrontare le situazioni emergenziali” ha dichiarato il presidente della commissione Roberto Feola.

“Questo sarà un anno di rinnovamento con molti cantieri già aperti – sottolinea – come il restyling della Darsena, il PalaFersini, l’impianto sportivo del Cetorelli e il polo Natatorio, soltanto per citarne alcuni”.

“Sarà un anno in cui, grazie ad un programma di lavoro preciso, potremmo seguire in maniera attiva molte delle attività cantieristiche nel nostro territorio, perchè la commissione sta lavorando in maniera positiva, con dibattiti costruttivi e partecipazione. Questo ci sta dando la possibilità di capire i problemi dei cittadini per affrontarli nelle giuste modalità di verifica e di attuazione degli strumenti consentiti nella sede di commissione, inoltre, la presenza attiva dell’assessore Giovanna Onorati e dei tecnici, ci sta dando la possibilità di agire in una modalità ancora più diretta” conclude Roberto Feola