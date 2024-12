Lavori pubblici: presentato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale e le modifiche al Regolamento Cavi

Onorati: “Un passo fondamentale per rendere Fiumicino una città moderna, proiettata verso il futuro”

Durante la Commissione ai Lavori Pubblici di questa settimana, è stato presentato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) e le modifiche al Regolamento Cavi, due strumenti che hanno l’obiettivo di migliorare e aggiornare le infrastrutture comunali.

Le variazioni al Regolamento Cavi si allineano alle recenti evoluzioni tecnologiche nel campo delle telecomunicazioni, quali l’implementazione della fibra ottica per la banda larga e ultra-larga. Il PRIC rappresenta una scelta innovativa per la realizzazione di un sistema di illuminazione pubblica più efficiente e sostenibile ed ha come finalità principale quella di ottimizzare e razionalizzare gli impianti esistenti, promuovendo al contempo l’utilizzo di tecnologie avanzate e la riduzione degli sprechi energetici.

Oltre a garantire un’illuminazione adeguata alle necessità di sicurezza e vivibilità, il piano si concentra anche sull’integrazione armoniosa degli stessi nel tessuto urbano. In questo senso, è previsto un approccio che tenga conto del valore estetico e architettonico del paesaggio.

E’ previsto anche un utilizzo mirato delle risorse per ridurre le emissioni di CO2, grazie a un miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e all’adozione di sorgenti luminose a basso consumo. Questo contribuirà ad una significativa riduzione dei costi di gestione e manutenzione.

“Le modifiche al Regolamento Cavi e l’introduzione del Pric, sono un passo fondamentale per rendere Fiumicino una città ancora più moderna e proiettata verso il futuro. Il nostro Comune sarà uno dei primi del Lazio ad introdurre il PRIC” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati

Entrambe le proposte sono pronte per essere discusse in Consiglio Comunale, dove si procederà con la loro approvazione definitiva.