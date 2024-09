Lavori Pubblici, Feola: “Dopo la breve pausa estiva riprende l’attività di commissione”

Presi in esame marciapiede di via della Pesca a Fiumicino e rotatoria, nell’incrocio tra via Cervia e via Maiori, a Fregene

Dopo la piccola pausa estiva, è ripresa questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, l’attività di commissione dei Lavori Pubblici.

“Sono state portate situazioni urgenti segnalate dai cittadini e la valutazione di studi tecnici futuri” ha dichiarato Roberto Feola, Presidente della commissione Lavori Pubblici.

“La commissione – spiega – ha esaminato la situazione dei marciapiedi siti in via della Pesca che da anni presentano grosse buche, dislivelli e alberature che ostruiscono il passaggio, sopratutto alle persone con disabilità dotate di mezzi di supporto e famiglie dotate di passeggini”.

“Questa problematica è stat sollevata dai residenti, ai quali abbiamo dato modo di essere ricevuti dagli uffici – sottolinea Feola – Inoltre abbiamo trattato la proposta di una rotatoria, nell’incrocio nella località di Fregene, che interseca via Cervia e via Maiori, un incrocio molto pericoloso in una strada sempre più trafficata, dando mandato agli uffici tecnici di poter procedere con uno studio di fattibilità”.

“La nostra amministrazione si dimostra attenta alle problematiche della città esaminando, attraverso le commissioni preposte, le segnalazioni dei cittadini segnalazioni e le urgenze da risolvere in tempi brevi” conclude il Presidente della commissione Lavori Pubblici