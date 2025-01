Lavori di manutenzione straordinaria sul fiume Arrone

Onorati: “L’intervento, prevede la rimozione di vegetazione che minaccia il regolare deflusso delle acque”

Il Comune di Fiumicino, in collaborazione con la Regione Lazio, ha avviato un importante intervento di manutenzione straordinaria sul fiume Arrone, con l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio idraulico e ecologico del corso d’acqua e garantirne la fruibilità in sicurezza per la cittadinanza, con un occhio di riguardo a possibili utilizzi futuri compatibili con l’ambiente circostante.

I lavori, che sono stati consegnati lo scorso 27 novembre 2024, si concluderanno entro il 24 febbraio 2025 e riguardano un tratto di poco più di 1 km del fiume in zona urbana.

“L’intervento, prevede la rimozione di vegetazione spontanea invasiva, che minaccia la stabilità delle sponde e il regolare deflusso delle acque – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati – Un chiaro segno dell’impegno dell’Amministrazione comunale e della Regione Lazio nella cura e nella manutenzione del nostro patrimonio naturale e ambientale; un’opportunità di collaborazione tra le Amministrazioni locali, il Consorzio di Bonifica, le associazioni del territorio e i cittadini, per garantire che il fiume Arrone rimanga una risorsa preziosa per tutti”.

“Solo con un impegno condiviso e una maggiore consapevolezza sul valore della manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, riusciremo a ottenere e mantenere nel tempo risultati efficaci e duraturi” conclude l’assessore Onorati