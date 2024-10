L’ANVVFC di Fiumicino nei luoghi romagnoli dell’alluvione

I volontari hanno operato dapprima presso il Comune di Budrio e poi a Bologna

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino è presente attualmente, fornendo, con i suoi volontari, supporto tecnico e di soccorso, presso le località romagnole interessate in questi giorni da un’intensa ondata di maltempo.

L’Associazione di Fiumicino sta operando in colonna mobile regionale in particolare presso la città di Bologna ed in alcune frazioni della Romagna. Nello specifico il coordinamento si è occupato, ad oggi, del ripristino in sicurezza di alcune arterie stradali e gallerie completamente sommerse dall’acqua.

I volontari del territorio operanti per l’emergenza in Emilia Romagna sono in tutto cinque, che hanno operato dapprima presso il Comune di Budrio e poi a Bologna. Gli interventi di assistenza e soccorso proseguiranno anche nei prossimi giorni e comunque fino alla fine dell’emergenza.