“L’Allegro Ranocchio” di Fiumicino sottoposto a un’importante opera di ristrutturazione e abbellimento

Trasformati radicalmente l’aspetto e la fruibilità degli spazi esterni della scuola

Il giardino della scuola “L’Allegro Ranocchio” di Fiumicino, situata in Via Trincea delle Frasche, 3, è stato recentemente sottoposto a un’importante opera di ristrutturazione e abbellimento, che ha trasformato radicalmente l’aspetto e la fruibilità degli spazi esterni. I lavori hanno reso l’area non solo più accogliente ma anche più sicura per i piccoli studenti ed hanno incluso una serie di interventi mirati a garantire un ambiente scolastico all’avanguardia ed adatto alle esigenze dei bambini.

Tra le opere realizzate, si segnala il ripristino dell’impianto di irrigazione, fondamentale per mantenere il giardino verde e rigoglioso. È stato inoltre effettuato un intervento di pulizia e livellamento del terreno, precedentemente dissestato; la vecchia staccionata, ormai deteriorata, è stata rimossa e sostituita con una nuova recinzione, più resistente e conforme agli standard di sicurezza. Il giardino è stato inoltre arricchito con un nuovo tappeto erboso, che rende l’ambiente più piacevole e naturale.

Per garantire la privacy e la sicurezza dei bambini, si è proceduto con l’installazione di una rete schermante lungo il perimetro, mentre tre nuove alberature sono state messe a dimora, offrendo ombra e contribuendo al miglioramento del microclima locale.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati – Questo progetto rappresenta un investimento importante per la comunità, poiché garantisce ai nostri bambini uno spazio all’aperto sicuro e curato dove poter giocare, apprendere e socializzare. Continueremo a lavorare affinché tutte le strutture scolastiche del nostro territorio possano godere di spazi adeguati e sicuri”.