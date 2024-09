La stazione dei Carabinieri di Fiumicino trasferita nella nuova caserma di via Foce Micina

Il trasloco coincide con l’arrivo del neo-comandante che è il maresciallo capo Salvatore De Santis

di Umberto Serenelli

La stazione dei carabinieri di via Anco Marzio ad Isola Sacra si è trasferita, da alcuni giorni, nella nuova caserma di via Foce Micina a Fiumicino. Da oltre 10 anni nella località a vocazione marinara si parla di questo trasloco che è finalmente arrivato ed è coinciso con l’arrivo del nuovo comandante, il maresciallo capo Salvatore De Santis, che sostituisce il luogotenente Stefano Fedeli.

Il neo-comandante De Santis indossa da 30 la divisa dell’Arma e quindi vanta una grossa esperienza maturata come vice comandante nella stazione di Passoscuro, poi come comandante in quella di Castel Nuovo di Porto e successivamente nella stazione di Roma-Vitinia. Da pochi giorni alla guida della stazione di Fiumicino si è fatto subito apprezzare per l’arresto di un uomo “pizzicato” a compiere un furto all’interno del supermercato Conad.

“L’apertura della caserma, sospesa da anni, rientrava nei progetti di questa amministrazione – precisa il sindaco Mario Baccini -. Questo è anche il primo passo per arrivare a creare una tenenza in una struttura certamente adeguata allo scopo. La caserma rappresenta un presidio importante per la sicurezza della nostra Città a cui è anche legata quella dell’imminente arrivo del Giubileo che ci vedrà impegnati in modo significativo con il vicino aeroporto Leonardo da Vinci”.

Nella stazione di tre piani in via Foce Micina le auto di servizio vengono ricoverate nel garage sotto la costruzione che è di circa 250 metri quadrati. Al piano terra un ampio ingresso con spazi per l’attesa dei cittadini davanti a un ambiente per il personale militare. Oltre alle stanze per il comandante e il suo vice, locali accoglienti in cui i militari potranno sbrigare le pratiche e dove è previsto l’accesso a quanti dovranno presentare denunce o sbrigare pratiche. L’immobile è attrezzato anche di camere di sicurezza per “ospitare” gli arrestati. Ai piani superiori gli alloggi per il personale e i graduati.

I COMMENTI DEI CITTADINI



Il cambio di casa dei militari non è però piaciuto a diversi residenti nel vasto comprensorio isolano che si sono scatenati sui social. “Invece di potenziare la presenza delle forze dell’ordine all’Isola Sacra, dove risiedono 34mila persone, vengono trasferiti a Fiumicino dove già c’è il commissariato di Polizia su via Portuense”. Tra i tanti commenti c’è chi punta il dito sull’ostacolo rappresentato dal ponte del 2 giugno. “In caso di necessità o di furto in un’abitazione all’Isola le auto di Carabinieri o Polizia rischiano di incappare nelle lunghe file davanti al ponte sollevato per il traffico fluviale. Peggio se decidono di passare sul viadotto dell’aeroporto nelle ore di punta. All’Isola abitano cittadini di serie B”.