La Polizia locale multa stabilimenti balneari e parking nel comune di Fiumicino

Elevate 52 sanzioni per strutture sull’arenili e 9 ai car valet di Isola Sacra e Focene

di Umberto Serenelli

Raffica di multe elevate dalla Polizia locale nei confronti di stabilimenti balneari e di parking a Fiumicino. Gli agenti della municipale hanno infatti elevata 52 sanzioni sui bagni e 9 all’indirizzo dei parking, non in regola, che ora si stanno piano piano svuotando delle automobili.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dal Reparto di polizia amministrativa che al termine della stagione balneare ha fatto registrare un elevato numero di verifiche nonostante la carenza di organico in cui versa il corpo. Grazie alle prossime assunzioni riusciremo a fare ancora meglio”, dice con un pizzico di soddisfazione la comandante della Polizia locale, Daniela Carola (nella foto).

È dunque positivo il bilancio dell’attività svolta dai vigili a tutela dei cittadini e contro alcuni furbetti i quali, con l’arrivo delle brutte giornate, hanno dimenticato che l’ordinanza balneare nel Comune costiero prevede la chiusura il 22 settembre per cui le strutture sull’arenile devono restare aperte al pubblico dalle ore 9 alle 19. Le ispezioni effettuate sul centinaio di stabilimenti allineati lungo la costa da Isola Sacra a Passoscuro rientrano nel normale controllo che prevede verifiche non solo di carattere amministrativo ma anche per il rispetto delle norme igienico sanitario all’interno delle attività soggette alla somministrazione.

L’azione della Polizia locale si è anche concentrata sulla chiusura ingiustificata della cassa all’ingresso, su quella del bar o sull’assenza dell’assistente ai bagnanti. In molti casi è stata richiesta anche la Scia, il documento di “segnalazione certificata inizio attività”, al balneare e alcune multe sono state elevate per la mancanza di autorizzazione delle esecuzioni musicali.

Il bilancio dei raid ha portato a un totale di 52 multe amministrative, il cui importo oscilla dai 100 ai 5mila euro, con la chiusura temporanea di un ristorante all’interno di uno stabilimento a Fregene, che ha riaperto dopo essersi messo in regola e a seguito di sopralluogo dell’Asl Rm3 che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sono invece 9 le contravvenzioni con l’ordinanza di chiusura nei confronti dei parking ubicati a Isola Sacra e Focene, adibiti prevalentemente alla sosta delle auto di passeggeri che affidano ai car valet la propria auto prima di salire sull’aereo al Leonardo da Vinci per una vacanza o per motivi di lavoro. Lascia perplessi il fatto che i mezzi presi in carico dalle società di noleggio vengano poi parcheggiati anche lungo le strade o in aree comunali come è il caso di uno “scovato” sulla via Portuense.