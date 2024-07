La perdita di Alba Gonzales un grave lutto per la comunità artistica locale ed internazionale

Baccini: “La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’arte e nella nostra comunità”

È con profondo dolore che il Comune di Fiumicino annuncia la scomparsa della celebre scultrice Alba Gonzales, una delle figure artistiche più apprezzate del nostro territorio. La sua perdita rappresenta un grave lutto per la comunità artistica locale ed internazionale.

Il sindaco Mario Baccini ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera amministrazione e dei cittadini: “La scomparsa di Alba Gonzales lascia un vuoto nel mondo dell’arte e nella nostra comunità. Le sue opere, di straordinaria bellezza e profondo significato, hanno arricchito il nostro territorio e continueranno a testimoniare il suo talento e la sua sensibilità artistica. Ricorderemo sempre con affetto e gratitudine il contributo culturale ed il legame tra questa straordinaria artista e la nostra città”.

Alba Gonzales ha donato al Comune di Fiumicino numerose opere, tra cui il Pescatore di Cieli, nel cuore di Fiumicino, Chira centaura di Enea, nella rotonda principale sul lungomare di Fregene ed il grande abbraccio, collocata all’ingresso del Cimitero di Santa Ninfa su via delle Idrovore; una scultura, quest’ultima, dal forte impatto emotivo che simboleggia l’inclusività del sacrificio del Cristo in Croce ed offre un messaggio di accoglienza e consolazione per chi visita i propri cari.

“Alba Gonzales ha dato un ulteriore tocco di identità culturale al nostro territorio. In questo momento ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici di Alba, consapevoli che la sua arte continuerà ad ispirare e ad emozionare le generazioni future” ha concluso il Primo cittadino