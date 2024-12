La morte di Francesco Romanelli una grave perdita per il territorio

Baccini: “La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare”

Ha lasciato un gran vuoto ed una profonda tristezza la notizia che Francesco Romanelli, vice comandante della Polizia Locale di Fiumicino e punto di riferimento per l’intera comunità locale, è venuto a mancare questa notte all’età di 73 anni. IN pensione dal 2017 attualmente incaricato dal sindaco nel coordinamento attività comunali cerimoniale in e per l’areoporto Leonardo Da Vinci. Un uomo sempre sorridente, cordiale e disponibile, lo caratterizzava una gentilezza tipica di “altri tempi”. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la comunità di Fiumicino che ha sempre avuto in Romanelli una persona di fiducia, sempre pronta ad ascoltare e ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

“Francesco Romanelli è stato un pilastro della nostra comunità, una persona che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico con una passione e un impegno che pochi possono vantare. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, perché Francesco era un amico per tutti noi e ha saputo farsi apprezzare da generazioni di cittadini e colleghi. Un uomo che credeva profondamente nel valore del servizio pubblico e che ha incarnato perfettamente lo spirito di dedizione e amore per il nostro territorio durante tutta la sua carriera. Esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale il mio più sincero cordoglio alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi. La sua memoria rimarrà indelebile” dichiara il Sindaco Mario Baccini

La camera ardente sarà allestita presso il Comune di Fiumicino, in Piazza Generale C.A. dalla Chiesa, sabato 14 dicembre, dalle 11:00 alle 13:30. Alle 14:30, si terrà il funerale nella Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, in Via della Scafa 171, a Fiumicino.