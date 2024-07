La Guardia costiera soccorre una barca di 12 metri con il motore in avaria davanti alla costa di Fiumicino

Il natante proveniva dal porto di Olbia e stato scortato dalla motovedetta Cp 836

di Umberto Serenelli

Un’imbarcazione a cui si era guastato il motore è stata soccorsa dalla Guardia costiera nel tratto di mare antistante Fiumicino. Il natante, di circa 12 metri, era uscito dal porto di Olbia e registrava un’avaria al sistema di propulsione. Lo skipper lanciava un mayday alla sala operativa della Capitaneria di porto mentre si trovava a navigare a circa 22 miglia dalla costa di Fiumicino.

La sala provvedeva ad attivare la motovedetta Sar Cp 836 che impiegava circa mezz’ora per raggiungere l’uomo a bordo dell’imbarcazione il quale veniva scortato fino a circa 7 miglia dall’ingresso di Fiumara grande. Qui veniva raggiunto da un altro natante, inviato da un’agenzia di soccorso, che trainava il 12 metri all’interno di Fiumara e al molo di ormeggio presso il cantiere Delta.

La Guardia costiera ricorda che è fondamentale svolgere le attività diportistiche sempre con la massima sicurezza, cercando di non dimenticare che vi siano a bordo tutte le attrezzature e dotazioni marinaresche, in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone a bordo. È importante verificare lo stato di carica delle batterie ed il funzionamento dell’eventuale radiotelefono.

È anche necessario controllare le condizioni meteomarine sulla rotta da percorrere e di far ispezionare periodicamente l’efficienza degli apparati di propulsione, assicurandosi che l’unità su cui si viaggia possa effettuare la navigazione che si intende intraprendere. Per quanto possibile, si invita ad informare familiari, amici o conoscenti, relativamente alla traversata da effettuare, indicando anche l’ora prevista dell’arrivo in porto.