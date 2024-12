La città di Fiumicino sempre più inclusiva, parte il progetto “Vita Indipendente”

Picca: “Il nostro impegno è quello di mettere al centro la persona”

E’ possibile presentare domanda per accedere al progetto “Vita Indipendente”, un’iniziativa che mira a promuovere il benessere, l’inclusione sociale e la piena partecipazione delle persone con disabilità, in linea con i principi della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite. Il progetto si propone di consolidare il percorso personale verso l’autonomia sviluppando competenze personali, cognitive, emotive e socio-relazionali.

Destinatari e requisiti di accesso. Possono accedere le persone residenti nel Comune di Fiumicino in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, dell’UE o, per cittadini extra UE, permesso di soggiorno CE;

– Età compresa tra i 18 e i 64 anni;

– Certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3;

– ISEE familiare in corso di validità;

– Residenza anagrafica presso il Comune di Fiumicino

Il progetto si articola in cinque fasi:

– Conoscenza dell’utenza e definizione del progetto di vita: si lavorerà sull’autodeterminazione e sull’indipendenza personale.

– Orientamento e formazione: redazione del curriculum e preparazione al mondo del lavoro.

– Individuazione dell’ambiente lavorativo più idoneo: analisi delle opportunità per ogni beneficiario.

– Training on the job: affiancamento sul posto di lavoro con un operatore specializzato.

– Tirocinio e inserimento lavorativo: monitoraggio continuo in collaborazione con i Servizi Sociali.

La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modello allegato al presente Avviso e reperibile presso:

– PUA sito in Via Coni Zugna 174;

– Segretariato Sociale sito in P.zza Generale C.A. Dalla Chiesa n. 10;

– Il sito internet del Comune di Fiumicino.

Le domande, integralmente compilate e corredate della documentazione richiesta, devono essere consegnate entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2025, presso:

a) Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fiumicino, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 78, aperto il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00;

b) Ufficio Protocollo dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 10, aperto il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00;

c) a mezzo PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

“L’autonomia non è solo una conquista personale, ma anche un diritto inalienabile che una comunità ha il dovere di tutelare e promuovere – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Picca – Il nostro impegno è quello di mettere al centro la persona, non solo come destinataria di un servizio, ma come artefice del proprio progetto di vita. È per questo che il programma prevede un dialogo costante tra il beneficiario, le famiglie e i professionisti coinvolti, affinché ogni piano sia personalizzato e risponda realmente ai bisogni specifici di ciascuno. Una città inclusiva è una città migliore per tutti, dove nessuno viene lasciato indietro” conclude Monica Picca

(immagine da web)