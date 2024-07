Isola Sacra, pesci morti nel canale di bonifica vicino al poliambulatorio dell’Asl Rm3

I residenti chiedono la bonifica del fosso dalle carcasse di cefali

di Umberto Serenelli

Moria di pesci in un canale di bonifica ad Isola Sacra. I primi ad avvertire i miasmi sono stati residenti di via Pietro Padovani, strada che corre parallela al collettore diretto all’idrovore di Isola Sacra.

“Dall’argine del canale e ho visto uno spettacolo desolante – dice il residente Franco Celli – Purtroppo tanti cefali stanno a pancia in su. Quello che ora preoccupa quanti abitano in zona è la rimozione delle carcasse visto il cattivo odore che avvolge la zona. Siamo costretti a tenere chiuse le finestre e con questo caldo facciamo la sauna”.

Il fenomeno della strage di pesce si presenta tutti gli anni, anche se questa moria di cefali è meno evidente, e coincide con la solita pioggia estiva come quella dei giorni scorsi. Secondo gli esperti il fenomeno è collegato all’assenza di ossigeno nell’acqua, alla troppa concentrazione di zolfo e anidrite sul fondale, agli scarichi abusivi e non ultima quella la presenza di diserbanti nei campi agricoli, in questo caso di Isola Sacra.

La pioggia che poi finisce nei fossi “lava” il terreno da coltivare e spinge i pesticidi nel fitto reticolo di canali che attraversano il comprensorio isolano dove vivono cefali, nutrie, rane e tartarughe. Per il momento l’allarme pesce morto riguarda il collettore che si trova vicino al poliambulatorio dell’Asl Rm3 ma non si esclude che nei prossimi giorni il fenomeno possa interessare anche gli altri fossi.