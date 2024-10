Isola Sacra, nuova area sgambatura cani all’interno di uno spazio verde di proprietà comunale

Costa: “Un ulteriore passo in avanti, offrendo spazi adeguati per il loro benessere”

Verrà istituita una nuova area sgambatura per cani nella località di Isola Sacra all’interno di uno spazio verde di proprietà comunale, compreso tra Via Luigi Mariotti, Via Italo Gismondi, Via Ernesto Cabruna e Via Jerome Carcopino (vedi foto)

La zona, già destinata ad uso pubblico, è stata individuata come ideale per offrire uno spazio sicuro e attrezzato dove i cani potranno correre e socializzare in libertà, sotto la supervisione dei loro proprietari.

“Stiamo predisponendo tutte le azioni necessarie per la delimitazione dell’area, con l’installazione di cartellonistica idonea per garantire l’uso corretto dello spazio e la sicurezza di tutti” dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

“Inoltre, tramite il gestore del servizio idrico integrato, sarà assicurata la fornitura idrica, rendendo l’area funzionale e confortevole. Un ulteriore passo in avanti per migliorare la qualità della vita degli animali e dei cittadini, offrendo spazi adeguati per il loro benessere”.