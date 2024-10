Isola Sacra, disciplina di traffico provvisoria in via Hermada per la festa di Halloween

La manifestazione è organizzata dal Comitato Spontaneo di Via Hermada Per permettere lo svolgimento della festa di Halloween organizzata dal Comitato Spontaneo di Via Hermada, verrà istituita una disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti. Tale provvedimento sarà valido dalle ore 16 alle ore 20 e prevede: Istituzione di divieto di transito veicolare, escluso residenti (a cui sarà permesso l’accesso solo da Via Coni Zugna in direzione Via Monte Solarolo), in Via Hermada, tratto compreso tra Via Coni Zugna (esclusa) e Via Monte Solarolo (esclusa), dalle ore 16 alle ore 20 di giovedì 31 Ottobre e comunque fino al termine della manifestazione.