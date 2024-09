Isola Sacra: abbattuta la copertura in marmo di un tratto di muretto che separa l’arenile dal marciapiede del lungomare della Salute

Il problema è presente anche in altri punti lungo il tratto costiero e quindi urge la messa in sicurezza

di Umberto Serenelli

Divelto un tratto di copertura in marmo del muretto che separa l’arenile dal marciapiede della spiaggia sul lungomare della Salute ad Isola Sacra. Circa 15 metri di copertina, vicino allo stabilimento balneare Marina del Rey, è stata abbattuta e i pesanti pezzi di marmo gettati sull’arenile dai ragazzi del muretto. È inutile dire che c’è una situazione di pericolo oltre a un danno di immagine agli occhi dei turisti che frequentano l’arenile. Lo scempio delle “copertine” rimosse è presente anche su altri tratti della litoranea: uno si trova alle spalle del chiosco “Spuma”.

Servirebbe una verifica tecnica seguita da un intervento urgente per mettere subito in sicurezza il muretto della spiaggia libera, dopo il primo gruppo di stabilimenti, e un controllo capillare perché il rivestimento in diversi punti sono prossimi al distacco. Inoltre, alcuni pezzi di marmo sono stati lesionati e quindi pericolosi per chi passeggia.

Il problema va avanti da diverse stagioni ma ora si è accentuato e per evitare sgradevoli sorprese è necessario transennare oppure fare immediatamente i lavori.

“Servirebbero più controlli notturni perché ho visto dei giovani ubriachi sradicare il marmo sopra al muro tanto per farsi belli con delle ragazze – afferma il residente Sergio Grande – La stagione balneare sta per finire e anche quest’anno non sono stati sostituiti i cartelli fatiscenti all’ingresso dei varchi a mare”.