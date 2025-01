Invasione del Granchio Blu, Coldiretti Lazio: “Bene il Piano degli interventi”

Ora misure per far ripartite le imprese ittiche

di Dario Nottola

La Coldiretti Lazio esprime soddisfazione per il piano interventi contro l’invasione del Granchio Blu, la specie aliena che, negli ultimi anni, ha invaso le coste.

“La messa in campo di un piano di intervento straordinario è importante per dare risposte alle imprese ittiche che hanno visto i propri allevamenti di acquacoltura devastati dal parassita alieno”, sottolinea la Coldiretti Lazio dopo la presentazione delle misure per fronteggiare l’emergenza avvenuta al Masaf, con il Commissario straordinario Enrico Caterino e i ministri dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Per la principale organizzazione agricola italiana ha preso parte all’evento la responsabile di Coldiretti Pesca Daniela Borriello.

Per non disperdere le risorse è importante, secondo la Coldiretti, un Piano nazionale di Coordinamento delle ricerche scientifiche delle specie aliene, “Tanto più necessario considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, come dimostra la stessa proliferazione rapida del granchio blu”.

“In merito alla proposta del Commissario di uno schiuditoio nazionale – continua Coldiretti – per sostenere la crescita delle vongole, si può ipotizzare di puntare su quelli territoriali per far ripartire le imprese di allevamento di vongole che si stanno indirizzando verso altre attività, per produrre seme in qualità e quantità adeguate”.

“Per contrastare la diffusione del granchio – viene sottolineato – vanno utilizzati inoltre predatori naturali autoctoni, come ad esempio il branzino, evitando altre soluzioni che comporterebbero l’ingresso nei nostri mari di altre specie, il cui impatto non sarebbe facilmente calcolabile“.

L’intero settore dell’acquacoltura, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della pesca Made in Italy con un valore di produzione di circa mezzo miliardo di euro, è in “serio pericolo”. La parte più significativa di questa produzione è costituita dalle cozze, seguite dalle vongole al terzo posto. Senza dimenticare la produzione di ostriche, che sta diventando una vera e propria eccellenza italiana.

La produzione di vongole anche nel Lazio è stata fortemente danneggiata dagli attacchi del granchio blu e la stessa sorte è stata riservata agli allevamenti di cozze. Per difendere le produzioni, le imprese ittiche sono state costrette a investire in attrezzature spesso molto costose, con reti a maglie adatte a proteggere gli impianti ma l’assedio dei predatori non si è fermato.