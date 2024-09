Interventi in corso presso la scuola media Segrè

Onorati: “Sono in corso due appalti che mirano al miglioramento e messa in sicurezza della struttura”

In risposta all’interrogazione presentata dall’opposizione, relativa allo stato di degrado degli spazi esterni della scuola media statale E. Segrè, l’Amministrazione comunale comunica che sono in corso due appalti che mirano al miglioramento delle strutture scolastiche e delle zone circostanti: la messa in sicurezza dei prospetti del plesso scolastico Rodano/Segrè e la rigenerazione urbana del Polo dei Plessi E.Segrè e delle aree urbane in Viale Danubio.

Il primo appalto è stato ripreso a giugno 2024, dopo il completamento dei lavori di consolidamento strutturale. Il secondo, avviato a luglio, include interventi sia sulla struttura interna che esterna.

“È stata data priorità al completamento dei lavori interni per permettere la riapertura dei locali scolastici in tempo per l’inizio dell’anno didattico – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – I lavori esterni, inclusi quelli relativi alla raccolta delle acque piovane, sono stati temporaneamente posticipati per motivi tecnici, ma proseguiranno non appena possibile”.

“Il completamento degli interventi – prosegue – è previsto entro la fine del 2024. Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle normative di sicurezza e con l’obiettivo di offrire un ambiente scolastico sicuro e adeguato per l’inizio dell’anno scolastico”.

“Le aree esterne indicate nell’interrogazione e mostrate in alcune foto via social, sono parte del cantiere, che sarà adeguatamente delimitato prima dell’inizio delle lezioni. Si tratta di aree di lavoro contenenti materiali ed attrezzature, regolarmente messe in sicurezza per garantire la protezione di studenti e del personale scolastico” conclude l’Assessore, facendo presente che è già stato inoltre predisposto un programma di manutenzione ordinaria del verde per tutte le scuole del territorio, attualmente in fase di completamento.