Inquinamento acustico da voli: residenti Focene e Isola Sacra al limite della sopportazione

Il Sindaco Baccini chiede interventi urgenti per tutelare la salute dei cittadini

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, chiede interventi e soluzioni di mitigazione per ridurre l’inquinamento acustico derivato dal decollo e transito degli aerei, fenomeno avvertito nei giorni scorsi a seguito della diversa e temporanea gestione delle piste, per decolli e atterraggi, dovuta alla momentanea chiusura della Pista 2 dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci”, per consentire opere di manutenzione, e poi riaperta il giorno 27 novembre.

“La salute dei cittadini non è negoziabile. È urgente trovare soluzioni concrete per ridurre l’inquinamento acustico derivante dai voli aeroportuali, che sta gravemente compromettendo la qualità della vita degli abitanti di Fiumicino, soprattutto di chi risiede a Focene e Isola Sacra” lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che lancia un appello alle autorità competenti per affrontare un problema che definisce “non più rimandabile”.

Forti preoccupazioni sono espresse dal Primo Cittadino, per le conseguenze che il continuo rumore prodotto dagli aerei in transito e in decollo dall’aeroporto Leonardo da Vinci, sta avendo sui residenti delle aree limitrofe.

“L’esposizione prolungata a livelli di rumore così elevati non è solo una questione di disagio – sottolinea – ma un vero e proprio rischio per la salute pubblica“.

Il sindaco annuncia l’intenzione di promuovere un incontro, nei prossimi giorni, con ADR e con gli organismi preposti per discutere misure di mitigazione efficaci.

“Chiedo la massima collaborazione da parte di ADR e degli enti competenti. La crescita economica deve andare di pari passo con la tutela ambientale e sanitaria” conclude Baccini