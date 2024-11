Info Point Turistico, l’amministrazione comunale respinge le critiche del centro sinistra

Poggio: “A breve subentrerà una diversa gestione del turismo locale”

di Dario Nottola

L’amministrazione comunale respinge le critiche del centro sinistra dopo il non rinnovo alla Pro Loco, della convenzione per il servizio, concluso ieri dopo 4 anni, dell’Info Point turistico presso la storica locomotiva di via Torre Clementina, sottolineando che il progetto “Fiumicino Turismo”, in fase di ultimazione, nasce con “l’obiettivo di rafforzare la promozione turistica del nostro territorio e coinvolge tutte le Pro Loco locali, creando una rete sinergica per valorizzare le bellezze culturali, naturali e storiche di Fiumicino. Un’iniziativa che prevede anche il potenziamento dei servizi di informazione turistica attraverso la creazione di nuovi Info Point distribuiti sul territorio“.

“La Fiumicino Turismo rappresenta un passo importante verso una gestione più organica e integrata della promozione turistica locale – dichiara l’Assessore al Turismo, Federica Poggio – La decisione di non rinnovare la convenzione per la gestione dell’info point di Via Torre Clementina, è stata presa proprio perché a breve subentrerà una diversa gestione del turismo locale e stiamo valutando tutte le possibilità per garantire un servizio efficiente”.