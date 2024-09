Incidente sul lavoro, Califano: “Il mio cordoglio per la famiglia di Gian Calogero Cuntrera”

“Non fermare sensibilizzazioni per evitare morti sul posto di lavoro”

“Desidero porgere ai familiari e a tutte le persone che volevano bene a Gian Calogero Cuntrera, deceduto a seguito delle complicanze di un grave infortunio sul lavoro in aeroporto, le mie più sentite condoglianze” Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Un evento tragico che ha scosso tutta la nostra comunità e deve farci riflettere sulla necessità sempre più stringente di continuare a occuparci, dalle istituzioni pubbliche alle imprese fino alle parti sociali, di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Episodi come questo dimostrano purtroppo quando ancora ci sia da fare per debellare una piaga che non riusciamo ancora a sconfiggere” conclude Michela Califano