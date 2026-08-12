Inaugurato il rinnovato lungomare di Focene, con la rotonda dedicata a Matteotti

Riqualificato un tratto di circa 400 metri con nuova carreggiata, marciapiede, illuminazione pubblica e sistema di raccolta delle acque meteoriche

di Fernanda De Nitto

Nella serata di ieri il Sindaco Mario Baccini ha presentato ai cittadini di Focene il rinnovato lungomare Gioacchino Rossini, oggetto di una importante opera di riqualificazione viaria e urbanistica.

Nello specifico, mediante i lavori, è stata realizzata una carreggiata larga circa nove metri, un nuovo marciapiede e una rotonda con diametro superiore ai venti metri, che si interseca con alcune delle arterie di collegamento al mare. L’opera ha interessato un tratto di lungomare di circa quattrocento metri dove è stata posata anche la pubblica illuminazione, con 16 nuovi pali, e realizzato un sistema di raccolta delle acque meteoriche. Si procederà successivamente, a partire da ottobre, dato il clima torrido di questi mesi, alla piantumazione delle alberature previste a conclusione dell’opera.

Per la realizzazione dei lavori l’Amministrazione Comunale ha investito circa 450mila euro che permetteranno alla località di fruire di un’arteria sicura e funzionale per gli spostamenti da e verso la costa e gli stabilimenti balneari.

Nel contesto della presentazione è stata, altresì, presso la rotonda, svelata la targa di intitolazione del nuovo spazio pubblico a Giacomo Matteotti. Presenti all’evento, oltre il Sindaco Mario Baccini, gli assessori Stefano Costa e Angelo Caroccia e le consigliere comunali Patrizia Fata e Federica Cerulli.

“Questa sera inauguriamo un lungomare rinnovato, una nuova illuminazione pubblica e uno spazio che restituiamo alla comunità, ma, soprattutto, compiamo un altro passo nella direzione che abbiamo scelto per Focene”, è quanto affermato dal Sindaco Baccini durante l’inaugurazione, aggiungendo: “Per troppo tempo la località è stata considerata una frontiera, mentre noi vogliamo trasformarla in una cerniera della città. La sua centralità geografica non è stata sempre percepita come un valore, eppure rappresenta l’anello di congiunzione urbanistica tra nord e sud del nostro territorio. Considero Focene strategica nella visione della Fiumicino dei prossimi anni e l’inaugurazione non costituisce un intervento isolato. Sono, infatti, in corso altri importanti interventi per la sistemazione del sistema fognario e idrico, insieme alla condotta di risalita. Dopo la pausa estiva partiranno altri lavori, tra cui il nuovo impianto sportivo, la realizzazione della piazza adiacente la chiesa e la scuola e la riqualificazione di Mare Nostrum. Si procederà successivamente anche con la costituzione del nuovo centro anziani.

Ma questo è anche un grande momento dal valore istituzionale, in quanto intitoliamo il Largo a Giacomo Matteotti, dando seguito a una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale. L’unanimità ha un significato importante in quanto con Matteotti abbiamo saputo superare le appartenenze politiche e riconoscerci in una memoria comune. Il deputato appartiene alla storia della nostra Repubblica e della nostra democrazia, fu un parlamentare che ebbe il coraggio di denunciare le violenze e le illegalità del fascismo e pagò quel coraggio con la propria vita. Ricordarlo significa che la libertà e la democrazia non sono mai definitivamente conquistate ma vivono nel confronto, nel rispetto delle istituzioni, nella possibilità di dissentire e nella capacità di riconoscere nell’avversario politico un interlocutore e mai un nemico.

Oggi ricordiamo una grande figura della nostra Repubblica, ribadendo che una comunità cresce quando sa contemporaneamente costruire il proprio futuro e custodire la propria memoria”, ha concluso il Sindaco Baccini.