In segno di lutto rimarranno spente questa sera le luminarie natalizie a Fiumicino

La città il lutto per la morte dei due pescatori Massimo e Claudio Di Biase

In ottemperanza dell’Ordinanza del Sindaco ed in segno di Lutto cittadino, in seguito alla tragica morte dei due pescatori, avvenuta ieri pomeriggio a largo della costa di Focene, le Luminarie natalizie allestite dall’Amministrazione comunale, questa sera, non verranno accese.

Nel frattempo, già nella tarda mattinata, è stata ripristinata, sulla rotonda tra via via degli Orti e via delle Ombrine, la maxi installazione “Casa Albero di Natale”, caduta intorno alle 9 a causa del forte vento.