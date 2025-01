In ricordo di Sergio D’Onofrio

Calicchio e Di Genesio Pagliuca: “Grazie Sergio, amico, zio e nonno di tante famiglie di Fiumicino”

“Un caro abbraccio a tutti coloro che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscere Sergio D’Onofrio, il collaboratore del nido comunale di Via Campo Salino, L’Isola che non c’è” lo dichiarano i consiglieri comunali Paolo Calicchio ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Sergio – aggiungono – che abbiamo avuto l’onore ed il piacere di conoscere negli anni passati, si è sempre dimostrato una persona gentile, sensibile ed attenta alle esigenze dei bimbi che tanto amava, delle famiglie che supportava come fossero suoi parenti e di tutte le colleghe e i colleghi che condividevano con lui la vita del nido comunale di Maccarese”.

“Neanche l’infinito amore per i suoi bimbi è riuscito a colmare la profonda solitudine e lo sconforto che lo ha travolto in una società moderna spesso egoista e poco empatica nei confronti degli altri. Il suo essere accogliente è sempre solare ha permesso al nido di essere veramente un luogo da fiaba dove i piccoli studenti hanno vissuto momenti indimenticabili al suo fianco, insieme con tutti coloro che lo hanno conosciuto e che mai lo dimenticheranno. Grazie Sergio, amico, zio e nonno di tante famiglie di Fiumicino!” hanno concluso Calicchio e Di Genesio Pagliuca