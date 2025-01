In ricordo di Patrizia Girolamo, Gruppo PD Fiumicino: “Lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta”

“La ringraziamo per aver contribuito negli anni, alla crescita sociale della nostra Città”

“La notizia dell’improvvisa scomparsa del Vice Comandante della Polizia Locale di Fiumicino Patrizia Di Girolamo ci ha lasciato sgomenti e profondamente rattristati, in quanto la Città, e tutti noi, perdiamo una donna dalle elevate capacità professionali e dalle singolari e speciali doti umane” ha affermato il gruppo del Partito Democratico di Fiumicino.

“Oggi la Città perde un ulteriore protagonista della vita amministrativa locale – sottolinea – lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata per le sue eccezionali competenze e per la caparbietà con cui affrontava ruoli e sfide quotidiane, con una pacatezza speciale che sempre l’ha contraddistinta”.

“La costituzione – aggiunge – all’interno della Polizia Locale del Reparto Antiviolenza è stato un obiettivo raggiunto dalla vigilessa, che ha vissuto con la dovuta delicatezza e il relativo rigore, che un ruolo di questo genere impone, nell’essere attenti e costantemente presenti nell’aiutare e supportare tutte le donne vittime di violenza”.

“Siamo vicini nel dolore alla sua famiglia e ai suoi colleghi, ringraziando il Vice Comandante Di Girolamo per aver contribuito negli anni alla crescita sociale della nostra Città” ha concluso il gruppo PD di Fiumicino.