Il rogo allo stabilimento Dadaumpa scatenato da un fulmine

I proprietari escludono l’atto doloso: “Nessuna presenza esterna, l’allarme non ha segnalato intrusioni”



di Fernanda De Nitto

“E’ stata una tragica fatalità a causare l’incendio che ha distrutto una parte dello stabilimento balneare Dadaumpa di Fiumicino nella notte del 5 gennaio” è quanto afferma Alessio Di Cosimo, uno dei proprietari della struttura facente capo alla società Lassociazione Srl.

“A seguito dei primi riscontri derivanti dalle indagini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco – aggiunge – compresa la visione dei filmati di videosorveglianza presenti in loco, è sempre più tangibile il fatto che a colpire la struttura balneare sia stato un fulmine, che ha scaricato tutta la sua potenza distruttiva all’interno dei locali, andando probabilmente a colpire proprio il quadro elettrico che ha alimentato il devastante incendio“.

“L’ipotesi trova, infatti, riscontro – rimarca – proprio dai filmati in possesso dell’autorità giudiziaria dove si vede il catastrofico evento atmosferico che ha colpito una parte dello stabilimento, il quale subito dopo è arso dalle fiamme“.

“E’ quindi palesemente infondato l’ipotetico atto doloso dato anche che all’interno della struttura – sottolinea Di Cosimo – è presente un sistema di allarme che non ha segnalato alcuna presenza esterna nella notte del 5 gennaio, ed è altresì presente un guardiano notturno, il quale immediatamente dopo l’accadimento ha provveduto ad avvisare autorità e soccorsi”.

“Io e il mio socio desideriamo, infatti, ringraziare i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti per spengere l’incendio insieme con la Polizia di Stato per le attività svolte, dai primi momenti successivi al rogo, per indagare circa il tragico accadimento. Il devastante incendio non fermerà la nostra attività, che non è andata del tutto distrutta, ed appena possibile inizieremo i lavori di ripristino dello stabilimento per riaprire nella stagione estiva. Nel contempo desideriamo ringraziare tutti i nostri clienti per i messaggi di vicinanza e solidarietà che ci hanno raggiunto, spronandoci a non mollare, nonostante le mille fatali avversità” ha concluso Alessio Di Cosimo.