Il Nuovo Comitato Cittadino Focene rilancia la campagna “No botti a Capodanno”

“Purtroppo, ogni anno, sia la fauna selvatica che gli animali domestici soffrono, e talvolta muoiono, a causa dei ‘botti’“

di Dario Nottola

Come nel 2023, il Nuovo Comitato Cittadino di Focene, non molla la presa e la “battaglia” e lancia, sul territorio di Fiumicino, una Campagna di Sensibilizzazione per la limitazione dei fuochi d’artificio, con l’obiettivo di proteggere, in vista delle feste natalizie e di Capodanno, in particolare, gli animali domestici e selvatici.

“Con l’approssimarsi delle feste natalizie riemerge, come ogni anno, il problema dei botti provocati dai fuochi d’artificio tradizionali – dichiara il Comitato – Vogliamo tornare a sensibilizzare sulla problematica. Purtroppo, ogni anno, sia la fauna selvatica che gli animali domestici soffrono, e talvolta muoiono, a causa dei ‘botti’. Speriamo che la Campagna possa davvero sensibilizzare il territorio e far sì che si trovino alternative silenziose per i festeggiamenti in genere”.

“A tal proposito è giusto segnalare – evidenzia il Comitato – l’esistenza dei fuochi d’artificio silenziosi che garantiscono lo stesso spettacolo luminoso dei fuochi tradizionali, senza il finale scoppiettante che danneggia e terrorizza i nostri amici animali. Sarà una Campagna tendenzialmente green: utilizzeremo canali social ed il passaparola“.