Il laghetto di Villa Guglielmi si sta prosciugando, l’allarme lanciato dai cittadini

In corso le verifiche dell’amministrazione comunale per vedere se ci siano malfunzionamenti nell’impianto di erogazione

di Dario Nottola

I cittadini lanciano un Sos per il laghetto del parco pubblico di Villa Guglielmi a Fiumicino, il “polmone verde” della città: lo specchio acqueo, un “luogo del cuore” per molti residenti, da alcuni giorni, si sta progressivamente prosciugando, una problematica legata anche alle alte temperature.

Frequentatori dell’area verde, tra i quali famiglie ed appassionati dello jogging, lanciano un appello all’amministrazione comunale affinchè monitorizzi e tamponi la situazione, così che l’acqua gradualmente possa tornare ai consueti livelli. Il laghetto, peraltro, dove vivono pesci e tartarughe, è un quotidiano e privilegiato punto di sosta e di abbeveramento per i molti uccelli ed animali selvatici che “sono di casa” nell’habitat naturalistico di Villa Guglielmi.

Alcuni osservano, inoltre, che, con l’abbassamento della quota idrica, emergono dal fondale anche rifiuti gettati da persone incivili. Parimenti, cittadini lamentano, e non è la prima volta, lo scarso senso civico e decoro di alcuni frequentatori che deturpano il parco con l’abbandono di rifiuti lungo i sentieri, i tavoli picnic ed i percorsi sportivi.

A quanto si apprende, l’amministrazione comunale ha in corso delle verifiche per vedere se ci siano dei malfunzionamenti nell’impianto di erogazione e riciclo dell’acqua e di conseguenza eventualmente per trovare una soluzione.