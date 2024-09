Il cordoglio di ADR Infrastrutture e del Gruppo ADR per la scomparsa del collega Gian Calogero Cuntrera

ADR Infrastrutture, unitamente a tutto il Gruppo Aeroporti di Roma, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gian Calogero Cuntrera, deceduto a seguito delle complicanze di un grave infortunio occorso mentre, come ogni giorno, lavorava con impegno e dedizione in aeroporto.

“La società è già a disposizione delle autorità competenti per fornire ogni informazione utile sull’accaduto e resterà vicina, in ogni modo, alla famiglia. In questo momento di grande dolore, l’azienda e tutti i colleghi si stringono commossi ai familiari di Gian Calogero”.